Коля Лукашенко переїде в Росію: ЗМІ розповіли, де він вчитиметься

Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка Микола нібито планує переїхати з Мінська в Москву, де вчитиметься в гімназії МДУ (Московський державний університет).

Про це виданню "Комсомольская правда" розповів колишній президент білоруської Академії наук Олександр Войтович. Він також зазначив, що отримав цю інформацію з особистих джерел, але офіційно її не підтверджено.

Раніше повідомлялося, що Коля Лукашенко вчитиметься в ліцеї Білоруського державного університету. Після того, як студенти і викладачі БДУ виступили проти диктатури Лукашенка й підтримали протести, Лукашенко-молодший забрав документи з установи.

"Те, що він забрав документи, – абсолютно точно. А те, що, що в Москві... Офіційних повідомлень ще не було. Але у мене є знайомства в галузі освіти, і мені передали, що Коля переходить у гімназію при МДУ. З ліцею БДУ в гімназію МДУ перевестися буде просто", – зазначив Войтович.

Також він уточнив, що навчання в гімназії при МДУ спрощує процес вступу до університету. Ймовірно, Микола Лукашенко вибере для поглибленого вивчення точні або природничі науки.

"Кажуть, що в Колі гарні результати з хімії, біології. На районній олімпіаді він призер. Якщо не по блату, звичайно, вступає – такі питання виникають у схожих випадках... І це дає додаткові бали під час вступу до вишу. А Коля, звичайно ж, має намір здобути вищу освіту", – підсумував співрозмовник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внучки Олександра Лукашенка Анастасія та Дар'я забрали документи з ліцею Білоруського державного університету.