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Коломойський, Лукашенко і навіть Вакарчук: відео найяскравіших пародій "нового Зеленського"

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Колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий, який може прийти на заміну в "95 Кварталі" Володимиру Зеленському, пародіював багатьох політиків.

OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з яскравими випусками за участю шоумена, в яких висміювалися проблеми України (щоб подивитися ролики, проскрольте до кінця сторінки).

Пародії "нового Зеленського"

Пародії "нового Зеленського"

Під гостре перо Великого потрапили Андрій Парубій й Дональд Трамп, Віталій і Володимир Кличко, українські чиновники, Віктор Янукович, Петро Порошенко.

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Також він майстерно пародіював Володимира Зеленського, Ігоря Коломойського, Олександра Лукашенка, Святослава Вакарчука, Міхеїла Саакашвілі та Олега Ляшка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" почала шукати актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського. 8 серпня стало відомо, що Великий може прийти на заміну співзасновнику "Кварталу", на що натякнув Євген Кошовий.

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Особи
Юрій Великий Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
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