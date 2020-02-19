"Кололи стероїди, гормони": у зірки росТБ виникли серйозні проблеми зі здоров'ям

Популярний російський телеведучий В'ячеслав Манучаров видалив молочні залози. За словами шоумена, у нього почалася гінекомастія – збільшення молочних залоз у чоловіків.
Про це розповів сам Манучаров в ефірі програми "Ти не повіриш!" на каналі НТВ.
В'ячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Так, за словами телеведучого, колись він важив 135 кг і, щоб схуднути, пішов до тренажерного залу. Там Манучаров почав колоти стероїди і гормони.
"Ви ж знаєте, що я колись важив 135 кг, я був великим хлопчиком. Я три рази на тиждень стабільно ходжу в зал, тому що якщо я перестану це робити, я вийду з форми. На жаль, я заручник цього. Мені подобається цим займатися, але у цього є і темна сторона, негативна, тому що зараз модні гормони, стероїди, уколи краси. Ми кололи і стероїди, і гормони і так далі", – згадує телеведучий.
В'ячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Втім, разом з м'язовою масою у Манучарова почали рости груди:
"Мені довелося видалити молочні залози. Я зрозумів, що більше колоти ніколи нічого не буду, але це факт".
В'ячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Як повідомив лікар-мамолог НТВ, Манучаров вчасно звернув увагу на свою проблему, так як це вберегло телеведучого від страшного діагнозу – раку грудей.
В'ячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
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