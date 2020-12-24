Колишня "Міс Світу" загинула під колесами автобуса: подробиці

Софія Ковнір Люди 09:06, 24.12.2020 Оновлено: 09:06, 24.12.2020

22 грудня перша аргентинська "Міс Світу" 81-річна Норма Каппальї загинула внаслідок ДТП з автобусом. Її доставили з важкими травмами в лікарню, але лікарям не вдалося врятувати життя моделі.

Як з'ясувалося, за кермом автобуса, що збив жінку, перебував 28-річний водій. Його ім'я поки невідомо. Зараз чоловіка заарештували, а його транспортний засіб конфіскували. Про це повідомляє видання La Nacion.

Племінниця Каппальї підкреслила, що модель померла через травми внаслідок ДТП, а не з якоїсь іншої причини. Також вона додала, що COVID-19 ніяк не вплинув на "Міс Світу".

"Міс Світу" загинула під колесами автобуса
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  • Нагадаємо, Норма Гледіс Каппальї – аргентинська модель, виграла конкурс "Міс Світу 1960", представляючи Аргентину. Вона перша аргентинка, яка завоювала цей титул.

  • Конкурс пройшов у Лондоні. Як приз вона отримала 500 фунтів і спортивну машину. Після закінчення повноважень як "Міс Світу" Каппальї працювала моделлю.

Аргентинська модель Норма Каппальї
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мюнхені померла 19-річна голландська модель і "Юна Міс Всесвіт-2017" Лотте ван дер Зеє.

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