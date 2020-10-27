Колишня дружина Жигунова висловилася про третій шлюб з актором

Колишня дружина російського актора Сергія Жигунова Віра Новікова, з якою він нещодавно розлучився вдруге, заявила, що більше не буде відновлювати з ним сімейні стосунки.

Так, Жигунов і Новікова були одружені двічі – вони розлучалися через роман артиста з колегою Анастасією Заворотнюк. Як пише "Вокруг. ТВ", Віра зазначила, що втомилася від подружнього життя з ексчоловіком і не погодиться вийти за нього заміж втретє, якщо він вирішить повернутися до неї.

"Я, напевно, не розлюбила, але моє кохання перейшло в іншу якість. Я не хочу з ним жити. Я краще буду любити на відстані. Це ставлення, як до рідного. Ми зідзвонюємося, вирішуємо спільні проблеми. У нас є дочка, є внучка. Ми нічого не ділимо і не судимося. Але я втомилася від такого шлюбного життя. І якщо він захоче повернутися в сім'ю – третього шансу я не дам", – зробила визнання Віра Новікова.

Нагадаємо, що Сергій Жигунов і Віра Новікова вперше одружилися в 1980-х роках, проте в 2007 році пара розлучилася через роман артиста з Анастасією Заворотнюк. У 2009 році вони знову возз'єдналися.

Однак через 11 років після відновлення їхнього шлюбу, в 2020-му, Жигунова стали часто помічати в компанії журналістки Вікторії Ворожбит, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Заворотнюк через зовнішню схожість жінок. Зокрема, весняний карантин Вікторія і Сергій, судячи зі знімків з одних і тих же локацій, проводили разом в заміському будинку. Сама ж Ворожбит не коментує їх зв'язок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано з нею поводився, коли у них був роман.