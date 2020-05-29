Колишня дружина Жигунова хоче відібрати у нього останню квартиру

Колишня дружина російського актора Сергія Жигунова Віра Новікова вирішила відсудити у нього останню квартиру.
Офіційно своє розлучення подружжя поки не оформили, але кілька місяців тому почали підготовку до цього процесу, пише "Комсомольская правда".
В кінці минулого року в Останкінський суд Москви надійшов позов від Віри Новікової про визнання спільним майном подружжя однієї з квартир в Москві. Однак, суд виніс рішення на користь Сергія Жигунова, відмовивши в задоволенні вимог жінки. І ось днями стало відомо, що вона донесла необхідні документи. Жінка вимагає у Сергія останню з його московських квартир. Новий розгляд справи відбудеться 16 червня.
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