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29 травня • оновлено в 18:38
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Колишня дружина Жигунова хоче відібрати у нього останню квартиру

4.1т
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Колишня дружина російського актора Сергія Жигунова Віра Новікова вирішила відсудити у нього останню квартиру.

Офіційно своє розлучення подружжя поки не оформили, але кілька місяців тому почали підготовку до цього процесу, пише "Комсомольская правда".

Колишня дружина Жигунова хоче відібрати у нього останню квартиру

В кінці минулого року в Останкінський суд Москви надійшов позов від Віри Новікової про визнання спільним майном подружжя однієї з квартир в Москві. Однак, суд виніс рішення на користь Сергія Жигунова, відмовивши в задоволенні вимог жінки. І ось днями стало відомо, що вона донесла необхідні документи. Жінка вимагає у Сергія останню з його московських квартир. Новий розгляд справи відбудеться 16 червня.

Колишня дружина Жигунова хоче відібрати у нього останню квартиру

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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