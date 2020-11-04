Колишня дружина співака Олега Кензова: він бив мене так, що я могла обмочитися

Ексдружина українського співака і телеведучого Олега Кензова Наталя Єрмоленко, відома під псевдонімом Dj Мадонна, зізналася, що в шлюбі була жертвою домашнього насильства.

Так, за словами жінки, вона кілька років терпіла побої артиста. Причиною такої неконтрольованої поведінки Кезнова нерідко були ревнощі. Такими подробицями Наталя поділилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це тварина. Всі повинні знати його справжнє обличчя, як він мене бив... Мені було страшно, що він в якийсь момент мене вб'є. Він бив мене так, що я могла обмочитися", – розповіла жінка.

Наталя Єрмоленко та Олег Кензов Instagram Наталії Єрмоленко

Як стверджує Наталя, вперше Кензов підняв на неї руку ще на початку їхніх відносин – тоді вони були на гастролях в Одесі. Того вечора артист нібито був не в настрої, а по приїзду в готель накинувся на кохану і став душити.

"Ми працювали в Одесі. І як в артистів трапляється, підходить господар клубу: давайте посидимо, суші, кальян, що хочете? Ми присіли за стіл, і він вже був незадоволений чимось. Потім приїхали в готель, він ліг і почав говорити: "Ти мене не любиш, ось тобі треба такого, як той господар, він багатий". Я у відповідь: "Але я ж з тобою". Я розвернулася лежачи й сказала: "Слухай, ти так мене дістав"... Він повернувся і став мене з усієї сили душити. Він мене душив так, що я не знаю, як відкинула його від себе", – зізналася вона.

Весілля Олега Кензова і Наталії Єрмоленко viva.ua

Жінка додала: одного разу співак зламав її особисту пошту, щоб знайти докази невірності. Після чого влаштував скандал і побив не тільки Наталю, а і її старшого сина від першого шлюбу.

"Казав мені, що, мовляв, ти там писала своєму хлопцеві колишньому, що ти його любиш. Я йому кажу: "Яка різниця, що було до тебе? У мене діти є, чоловіки були... Він мене катував всю ніч, бив. Це було до того, поки діти не встали в школу. Я сказала йому: "Будь ласка, можеш піти з квартири?" Після чого зайшов мій старший син і сказав: "Мам, господи, що ця сволота від тебе хоче?". Олег почув і почав бити мого сина. Загалом я не пам'ятаю, як я його відтягла. І він пішов", – завила колишня дружина Кензова.

Наталя Єрмоленко з синами Instagram Наталії Єрмоленко

Наталя також підсумувала, що довго не наважувалася надати розголосу свою історію, тому що було соромно, вона не хотіла травмувати дітей.

"Це проблема домашнього насильства, по-перше, коли ти соромишся. По-друге, коли у тебе добрі діти, тому що старший син сказав мені: "Мам, пробач його". І я його прощала", – поділилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина російського репера Bahh Tee (Бахтіяра Алієва) Фаргалі Гасанова розкрила моторошні подробиці шлюбу з артистом. За словами дівчини, коханий неодноразово бив її та тягав по підлозі за волосся.