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3 березня • оновлено в 13:08
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Колишня дружина Серьоги розповіла про нову витівку репера: скандал з дітьми отримав продовження

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Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, яка заявила, що артист відібрав у неї дітей – синів Марка і Платона, розповіла про те, що музикант прийшов до неї додому посеред ночі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він зазначила, що не відкрила чоловікові двері через те, що злякалася.

"Раптово прийшов вночі": скандал з колишньою дружиною Серьоги отримав продовження

instagram.com/polina_lola

"Сьогодні о першій годині ночі до мене приходив Сергій Пархоменко, але не знаю чому. Я була з мамою. Ми дуже злякалися і не відкрили двері. Я реально боюся якихось дій, які спрямовані проти мене і проти мого здоров'я. Однак, я готова до конструктивного діалогу, який може статися з моїм представником і представником Сергія. Хочеться сісти і поговорити нормально", - розповіла жінка.

Раніше, Ололо заявила, що вона не знає, де знаходяться її сини, і не має можливості спілкуватися з ними навіть по телефону.

"Раптово прийшов вночі": скандал з колишньою дружиною Серьоги отримав продовження

instagram.com/polina_lola

"Раптово прийшов вночі": скандал з колишньою дружиною Серьоги отримав продовження

instagram.com/polina_lola

"Раптово прийшов вночі": скандал з колишньою дружиною Серьоги отримав продовження

instagram.com/polina_lola

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якої він відібрав їх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Сергій Пархоменко ("Серьога")
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Гоша Злой
Гоша Злой
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