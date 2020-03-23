Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, яка заявила, що артист відібрав у неї дітей – синів Марка і Платона, опублікувала відео, на якому він сидів в машині разом з незнайомкою.

Так, за словами Поліни, випадкових свідків зацікавив яскравий автомобіль Aston Martin. Хлопці вирішили зафіксувати його на відео, а коли зрозуміли, що за кермом Серьога – надіслали їй ролик. Вони також зазначили, що артист перебувати в місті Рівне. Про це Ололо повідомила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

Репера Серьогу помітили з незнайомкою Скріншот з відео

"Яскравий автомобіль Aston Martin зацікавив хлопців, які проїжджали повз. На відео добре видно пасажирку на правому сидінні, а ще непристебнуті ремені безпеки... Але я не про це. Допоможіть вирішити задачку з зірочкою: 1. Якщо він з нею, з ким мої діти? 2. Якщо він, маючи білоруський паспорт, заправляє повний бак на стратегічній трасі Рівне – Сарни – Житковичі (Білорусь), в якій країні мої діти? 3. Якщо він ігнорує вимогу президента України про карантин і продовжує зустрічатися з людьми... Чи здорові мої діти?" – написала Поліна.

Машина Серьоги Скріншот з відео

Крім того, колишня дружина Серьоги попросила підписників відправляти їй фото і відео з артистом.

Поліна Ололо з дітьми Фото: instagram/polina_lola

"Я прошу уваги громадськості до вчинків цієї людини. Я прошу вас продовжувати надсилати мені фото і відеофіксацію. А ще я благаю вас, якщо вам відоме місцеперебування моїх дітей, повідомте мені, будь ласка", – підсумувала Ололо.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якій він відібрав їхніх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.

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