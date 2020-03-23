Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, яка заявила, що артист відібрав у неї дітей – синів Марка і Платона, опублікувала відео, на якому він сидів в машині разом з незнайомкою.
Так, за словами Поліни, випадкових свідків зацікавив яскравий автомобіль Aston Martin. Хлопці вирішили зафіксувати його на відео, а коли зрозуміли, що за кермом Серьога – надіслали їй ролик. Вони також зазначили, що артист перебувати в місті Рівне. Про це Ололо повідомила на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).
Поліна Ололо з дітьми
Фото: instagram/polina_lola
Репера Серьогу помітили з незнайомкою
Скріншот з відео
"Яскравий автомобіль Aston Martin зацікавив хлопців, які проїжджали повз. На відео добре видно пасажирку на правому сидінні, а ще непристебнуті ремені безпеки... Але я не про це. Допоможіть вирішити задачку з зірочкою: 1. Якщо він з нею, з ким мої діти? 2. Якщо він, маючи білоруський паспорт, заправляє повний бак на стратегічній трасі Рівне – Сарни – Житковичі (Білорусь), в якій країні мої діти? 3. Якщо він ігнорує вимогу президента України про карантин і продовжує зустрічатися з людьми... Чи здорові мої діти?" – написала Поліна.
Машина Серьоги
Скріншот з відео
Крім того, колишня дружина Серьоги попросила підписників відправляти їй фото і відео з артистом.
Поліна Ололо з дітьми
Фото: instagram/polina_lola
"Я прошу уваги громадськості до вчинків цієї людини. Я прошу вас продовжувати надсилати мені фото і відеофіксацію. А ще я благаю вас, якщо вам відоме місцеперебування моїх дітей, повідомте мені, будь ласка", – підсумувала Ололо.
Вчора мені прислали відео. На ньому Пархоменко Сергій роз'їжджає на своєму автомобілі по місту Рівне (Україна). Яскравий автомобіль Aston Martin привернув увагу, що проїжджають повз хлопців. Те саме авто, яке з усіх боків показано в інтерв'ю Анатолій Анатоліч (Зе інтерв'юер від 5.11.19). На відео добре видно пасажирку на правому сидінні, а ще непристебнуті ремені безпеки .... але я не про це. Допоможіть вирішити задачку із зірочкою: 1. Якщо Він з Нею, з ким МОЇ ДІТИ? 2. Якщо Він, маючи білоруський паспорт, заправляє повний бак на стратегічній трасі Рівне - Сарни - Жітковічі (Білорусь)! ️, в якій країні МОЇ ДІТИ? 3. Якщо Він ігнорує вимогу Президента України про карантин і продовжує зустрічатися з людьми .. здорові МОЇ ДІТИ? Я прошу уваги громадськості до вчинків цієї людини. Я прошу Вас продовжувати надсилати мені фото і відео фіксацію. А ще я благаю Вас, якщо Вам відомо місцезнаходження моїх дітей, повідомте мені будь ласка. @zelenskiy_official @olenazelenska_official @mykola_kuleba Прошу, МАКСИМАЛЬНИЙ репоста !!!!
Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якій він відібрав їхніх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.
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