Колишня дружина Павліка висловилася про співака після скандалу через смерть їхнього сина

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва висловилася про нього після скандалу в мережі, який розвернувся між нею і теперішньою обраницею артиста Катериною Реп'яховою.

Так, раніше Созаєва звинуватила Реп'яхову в лицемірстві через смерть сина Павліка, 21-річного Павла, і закликала її не ганьбити себе та не робити вигляд, що вона сумує. Також Созаєва вказала, що Павло не любив Катерину. Після того, як в мережі почали засуджувати молоду дружину Павліка і його самого, Лариса написала в Facebook новий пост, де висловилася про свого колишнього чоловіка.

За словами Созаєвої, незважаючи на те, що Павло Павлік негативно ставився до Реп'яхової, свого батька він любив, незважаючи на те, що злився через його чергове одруження. При цьому жінка уточнила, що син все ж зумів пробачити свого батька.

Facebook Лариси Созаєвої

"Паша дуже любив батька, злився, переживав і прощав. І старший син Саша, і дочка Христинка, продовжують любити і підтримувати його", – висловилася Лариса.

Багато користувачів мережі також засудили Віктора Павліка за те, що він виступає на концертах після трагічної смерті свого онкохворого сина. Созаєва заступилася за співака, пояснивши, що концерти – його робота і попросила хейтерів більше не обговорювати це питання.

"Найважливіше для Віктора – це самореалізація, робота і допомога своїм дітям! Тому працювати йому необхідно. Не будемо це більше обговорювати", – додала вона.

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