Колишня дружина Льва Лещенко Алла Абдалова зізналася, що робила чотири аборти від артиста. Вона заявила, що робила так заради кар'єри.

Жінка думала, що з народженням дітей можна почекати, а її чоловік теж не поспішав ставати батьком, пише "СтарХит".

Алла Абдалова і Лев Лещенко

"Мене переслідували сумніви, чи будемо ми разом і далі. Я його запитала:"Ти мене любиш? Якщо так, то народжу". Він мені на це нічого не відповів. Ось я і пішла до акушерки. Іншим разом знову залетіла, знову питаю його, що робити. А йому не до того. Він з Японії приїхав, у нього враження... пробурмотів щось, на кшталт, поступай, як хочеш", - розповіла співачка.

Лев Лещенко

Вона зрозуміла про те, яку помилку зробила, коли вже було занадто пізно.

"Я чоловікові і розповідати не стала, що у нас народився б син. Потім вже ходила на аборти, не радячись. Одного разу мені лікар після операції сказала:"Алла, у тебе могли б бути два відмінних хлопчика. Близнюки", - згадала Абдалова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

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