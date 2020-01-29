Колишня дівчина Іллі Глиникова показала "секс"

Російська актриса Аглая Тарасова, яка раніше зустрічалася із зіркою "Інтернів" Іллею Глинниковим, опублікувала фотографію з закликом.

У своєму Instagram-акаунті дівчина показала фотознімок, на якому вона постала перед передплатниками в білій футболці, де справа на грудях написано: "Ніколи не втрачай можливості зайнятися сексом або почитати книгу".

Як повідомлялося раніше, кілька років тому Ілля Глинников розповів історію про те, що після розставання з дівчиною, яка відповіла відмовою на його пропозицію про одруження, він намагався покінчити життя самогубством. Ім'я її він так і не назвав, лише вказавши на її акторську професію. Примітно, якраз в той час Глинников припинив відносини з актрисою Аглаєю Тарасовою.

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