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29 січня • оновлено в 18:59
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Колишня дівчина Іллі Глиникова показала "секс"

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Російська актриса Аглая Тарасова, яка раніше зустрічалася із зіркою "Інтернів" Іллею Глинниковим, опублікувала фотографію з закликом.

У своєму Instagram-акаунті дівчина показала фотознімок, на якому вона постала перед передплатниками в білій футболці, де справа на грудях написано: "Ніколи не втрачай можливості зайнятися сексом або почитати книгу".

Як повідомлялося раніше, кілька років тому Ілля Глинников розповів історію про те, що після розставання з дівчиною, яка відповіла відмовою на його пропозицію про одруження, він намагався покінчити життя самогубством. Ім'я її він так і не назвав, лише вказавши на її акторську професію. Примітно, якраз в той час Глинников припинив відносини з актрисою Аглаєю Тарасовою.

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