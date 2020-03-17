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17 березня • оновлено в 18:36
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Колишня дівчина Гуфа і учасниця шоу "Дом-2" заразилася коронавірусом

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У зірки шоу "Дом-2" Анастасії Кіушкіної, яка раніше зустрічалася з російським репером Гуфом, підтвердився коронавірус.

Колишня учасниця скандального реаліті-шоу нещодавно повернулася з Франції і відправилася на домашній карантин. З симптомів – біль у горлі і нежить, повідомив Telegram-канал Mash.

Гуф і Анастасія Кіушкіна

Гуф і Анастасія Кіушкіна

24СМІ

За словами Анастасії, як тільки дівчина відчула нездужання, вона викликала швидку допомогу. Їй зробили тест, однак перший аналіз виявився негативним. Проте, повторне тестування показало присутність в організмі Кіушкіної COVID-19.

Відзначимо, Анастасія Кіушкіна прославилася завдяки своїй участі у відомому проекті "Дом-2". Також кілька років тому вона була коханою дівчиною репера Гуфа. Роман скандального репера і Анастасії тривав недовго, хоча за цей час вони встигли дати кілька спільних інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня учасниця російського шоу "Дом-2", модель Вікторія Боня заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети.

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Автор
Єва Романова
Тема
Коронавірус
Особа
Гуф (Guf)
Тег
Дом-2
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Комментарии на сайте не модерированы
Minaev Alexey
Minaev Alexey
дом 2 больше не смотрим !
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