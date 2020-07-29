Колишнього коханця Заворотнюк поранили в голову: що трапилося

Російський актор, колишній коханець Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов отримав поранення в голову під час знімання серіалу "Горюнов".

Так, партнер зі знімальної групи Максим Аверін потрапив у Жигунова з табельної зброї. Повідомляється, що інцидент міг мати трагічні наслідки. Про це колишній Заворотнюк написав на особистій сторінці в Instagram.

"У День військово-морського флоту артист Аверін стріляв у мене з табельної зброї. Потрапив", – написав Жигунов і показав фото зі слідом від пострілу.

Актор Жигунов отримав поранення з табельної зброї Instagram Сергія Жигунова

Пізніше актор також показав спільну світлину з Аверіним і жартома уточнив, що в нього відібрали зброю, але "осад залишився".

Жигунов і Аверін після інциденту з пострілом Instagram Сергія Жигунова

Зазначимо, що гостросюжетний серіал "Горюнов" уперше вийшов на екрани в 2013 році. Картина розповідає історію командира атомного підводного човна Павла Горюнова та його екіпажу. Жигунов і Аверін виконують в стрічці головні ролі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханець актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано підіймав на неї руку, коли у них був роман.