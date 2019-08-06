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Колишнього чоловіка Собчак помітили на відпочинку з молодою коханкою

1.1т Читати матеріал російською

Колишнього чоловіка російської журналістки Ксенії Собчак актора Максима Віторгана знову помітили на відпочинку з його дівчиною Ніно Нінідзе.

Так, пара вирушила відпочивати до Греції. Не дивлячись на те, що вони не публікують спільних фото, в їх Instagram-Stories з'являються знімки і відео з одних і тих же місць.

Ніно Нинидзе і Максим Віторган

Ніно Нинидзе і Максим Віторган

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Колишнього чоловіка Собчак помітили на відпочинку з молодою коханкою
Колишнього чоловіка Собчак помітили на відпочинку з молодою коханкою

Зазначимо, що раніше Віторган і Нінідзе були помічені в Одесі. Пара відпочивала біля басейну в одному з місцевих готелів.

Колишнього чоловіка Собчак помітили на відпочинку з молодою коханкою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Максим Віторган Ксенія Собчак
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