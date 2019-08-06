Колишнього чоловіка Собчак помітили на відпочинку з молодою коханкою

Колишнього чоловіка російської журналістки Ксенії Собчак актора Максима Віторгана знову помітили на відпочинку з його дівчиною Ніно Нінідзе.
Так, пара вирушила відпочивати до Греції. Не дивлячись на те, що вони не публікують спільних фото, в їх Instagram-Stories з'являються знімки і відео з одних і тих же місць.
Ніно Нинидзе і Максим Віторган
Журнал OK!
Зазначимо, що раніше Віторган і Нінідзе були помічені в Одесі. Пара відпочивала біля басейну в одному з місцевих готелів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган офіційно розлучилися в березні 2019 року.
Уже в квітні щасливого Віторгана помітили в обіймах російської актриси Дарини Єкамасової.
Пізніше йому приписали стосунки з артисткою Агнією Кузнєцовою.
Також Собчак і Віторган перетнулися на світському заході на Кіпрі, викликавши підозри, ніби вони знову разом.
У відповідь на це Богомолов показав інтригуючий кадр із Собчак, підкресливши, що це "відповідь колишньому".
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