Колишній священник з "Дому-2" напав з ножем на паломника монастиря

33-річний екссвященник Вальтер Соломенцев, який запам'ятався глядачам по участі в шоу "Дом-2", напав на паломника монастиря й завдав йому ножові поранення.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За словами інсайдерів, потерпілий виявився співробітником Саввін-Сторожевського монастиря. Чоловіка доставили в одну зі звенигородських лікарень, де він розповів, що познайомився з Вальтером недалеко від монастиря, разом вони почали вживати алкоголь. У якийсь момент між ними виник конфлікт, і незнайомець взявся за ніж.

"Я того вечора побачив його вперше, ми розговорилися про монастир. Я приїхав сюди рятувати душу, допомагати по господарству і молитися. Вальтер розповідав, що він був священником, але я пам'ятаю не всі події. Пам'ятаю, що ми щось пили, потім посварилися і побилися. На жаль, я не знав, що у нього з собою був ніж", – розповів потерпілий.

Вальтер Соломенцев Instagram Вальтера Соломенцева

При цьому паломник не захотів писати заяву на нападника, вважаючи, що це буде "не по-християнськи". У поліції пояснили, що вже порушили кримінальну справу, тому сторонам необхідно буде підписати документи про примирення сторін.

33-річний Вальтер Соломенцев стверджує, що раніше служив храмі Покрова Пресвятої Богородиці, у нього була дружина і двоє дітей. Однак у 2016 році його позбавив сану, після чого він пішов з сім`ї. Потім екссвященик потрапив в реаліті-шоу "Дом-2", де він прагнув поцілувати ведучу Ольгу Бузову. Також він активно фліртував з усіма учасницями проєкту.

Вальтер Соломенцев Instagram Вальтера Соломенцева

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексучасниця реаліті "Дом-2", модель з Челябінська Ірина Наумі поскаржилася на насильство на проєкті. Так, за словами 23-річної дівчини, її силою утримували на шоу, а при спробі покинути місце зйомок – побили.