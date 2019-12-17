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17 грудня • оновлено в 09:48
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"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні

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Російська співачка Лоліта Мілявська вийшла в світ у короткій червоній сукні, яка підкреслила схудлу фігуру.

Знімком у ефектному вбранні артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта

Лоліта

СтарХит

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Так, на фото Лоліта позує в облягальній мінісукні, оголивши стрункі ноги й тонку талію. Наряд вигідно підкреслив результати схуднення зірки.

Лоліта

Лоліта

Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний кадр Лоліти і засипали її компліментами.

Фанати зазначають, що розлучення з Дмитром Івановим пішов співачці на користь – зараз артистка має вигляд просто розкішний і, здається, навіть молодший на декілька десятків років.

"Які ноги", "Круто схудла", "Найшикарніша жінка", "Вогонь! Ногице щось", "Сексі-бомбочка", – захоплювалися прихильники.

"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні
"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу і наносить косметичний засіб на обличчя.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
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