"Колишній слину пускає": схудла Лоліта приголомшила фігурою в мінісукні

Російська співачка Лоліта Мілявська вийшла в світ у короткій червоній сукні, яка підкреслила схудлу фігуру.

Знімком у ефектному вбранні артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Лоліта СтарХит

Так, на фото Лоліта позує в облягальній мінісукні, оголивши стрункі ноги й тонку талію. Наряд вигідно підкреслив результати схуднення зірки.

Лоліта Інстаграм

Шанувальники не змогли пройти повз ефектний кадр Лоліти і засипали її компліментами.

Фанати зазначають, що розлучення з Дмитром Івановим пішов співачці на користь – зараз артистка має вигляд просто розкішний і, здається, навіть молодший на декілька десятків років.

"Які ноги", "Круто схудла", "Найшикарніша жінка", "Вогонь! Ноги – це щось", "Сексі-бомбочка", – захоплювалися прихильники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська співачка Лоліта Мілявська здивувала шанувальників, показавши пишні груди в білизні.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram відео, на якому перед камерою сидить без одягу і наносить косметичний засіб на обличчя.

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