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2 лютого • оновлено в 11:15
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Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж

9.3т
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Радник президента України Володимира Зеленського та відомий лікар-педіатр Євген Комаровський їде в тур по містах Росії.

Відповідна інформація з'явилася в соцмережі Instagram.

Євген Комаровський

Євген Комаровський

telegraf.in.ua

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Так, зокрема, користувачка Ірина Духовнікова опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому Комаровський оголошує про семінари в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську та Єкатеринбурзі. Його виступи відбудуться в квітні цього року.

"Це я – доктор Комаровський. В інтервалі з 12 до 21 квітня я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську та Єкатеринбурзі. І в кожному місті у нас відбудеться великий семінар, тривалістю приблизно чотири години, де ми будемо обговорювати найгостріші , найактуальніші питання здоров'я дитини і, сподіваюся, здоров'я, благополуччя, взаємовідносин її батьків. До зустрічі!" – говорить Комаровський.

Характерно, що афіші заходу з'явилися на сайтах Kassir.ru та Радарио. Повідомляється, що мінімальна вартість квитків – від 1000 рублів.

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

У соцмережі росіяни із захопленням відреагували на тур українського лікаря:

Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж
Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж
Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж
Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами до Києва. У зв'язку з цим 40 народних депутатів з чотирьох фракцій звернулися в СБУ з проханням заборонити їм в'їзд в країну.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Коментарі
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38
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Мешкающій в Києві Татарський хан
Мешкающій в Києві Татарський хан
Наш медицинский разведчик едет в Россию запугивать русских родителей! Пусть едет! Больше шуганных мамаш, больше нервного населения!
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Ну ему жить же на что то надо. И потом, почему государству можно зарабатывать в России (транспортируя газ и спонсируя таким образом армию агрессора), а отдельным гражданам нет? Или трусы оденьте, или крестик снимите.
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Gordon Yury
Gordon Yury
А чего здесь удивительного - в эрэфии должно расти здоровое мясо... Да и слуги у одного и того же народа должны быть одни и те же!
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