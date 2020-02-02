Радник Зеленського зібрався в тур по Росії: у мережі ажіотаж

Радник президента України Володимира Зеленського та відомий лікар-педіатр Євген Комаровський їде в тур по містах Росії.

Відповідна інформація з'явилася в соцмережі Instagram.

Євген Комаровський telegraf.in.ua

Так, зокрема, користувачка Ірина Духовнікова опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому Комаровський оголошує про семінари в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську та Єкатеринбурзі. Його виступи відбудуться в квітні цього року.

"Це я – доктор Комаровський. В інтервалі з 12 до 21 квітня я буду в Уфі, Новосибірську, Якутську, Іркутську та Єкатеринбурзі. І в кожному місті у нас відбудеться великий семінар, тривалістю приблизно чотири години, де ми будемо обговорювати найгостріші , найактуальніші питання здоров'я дитини і, сподіваюся, здоров'я, благополуччя, взаємовідносин її батьків. До зустрічі!" – говорить Комаровський.

Характерно, що афіші заходу з'явилися на сайтах Kassir.ru та Радарио. Повідомляється, що мінімальна вартість квитків – від 1000 рублів.

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

Євген Комаровський їде в тур по містах РФ

У соцмережі росіяни із захопленням відреагували на тур українського лікаря:

Як писав OBOZREVATEL, російські артисти Олександр Сєров і Валерій Сюткін, які підтримали анексію Криму, зібралися з сольними виступами до Києва. У зв'язку з цим 40 народних депутатів з чотирьох фракцій звернулися в СБУ з проханням заборонити їм в'їзд в країну.

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