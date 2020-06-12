Колишній чоловік Лорак показав у мережі нову подругу. Фото

люди 17:13, 12.06.2020

Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу 12 червня відзначає свій день народження. Своє 43-річчя бізнесмен вирішив відсвяткувати разом з новою подругою.

Відео та фото іменинник опублікував у сторіз в Instagram. На відео можна побачити Мурата та його друзів, серед яких вирізняється красива брюнетка, з якою екскоханий Лорак позує окремо.

Мурат з подругою Лілєю
скріншот зі сторіз Instagram Мурата Налчаджиоглу

Судячи з позначеної особи, біля Мурата дівчина на ім'я Лілія. У руках у іменинника торт, на якому турецькою написане привітання "З днем народження, коханий!".

При цьому "СтарХит" стверджує, що це не просто подруга Налчаджиоглу, а нова пасія. Про дівчину відомо небагато: її звуть Лілія, вона працює візажистом та дає уроки макіяжу. Зазначається, що пара вже разом не один місяць, проте не хоче афішувати свої стосунки.

Нагадаємо, раніше Мурат Налчаджиоглу зустрічався з 24-річною Самією Ахметовою. Проте стосунки пари закінчилися швидко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу привітали дочку з 9-річчям.

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