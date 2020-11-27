Колишній Лорак Фальоса – про підозрюваного в розбещенні фотографа: вони самі до нього, як на мед, липнуть

Софія Ковнір Люди 19:47, 27.11.2020

Продюсер Юрій Фальоса заступився за відомого українського фотографа Олександра Ктиторчука, якого підозрюють в розбещенні підлітків у Києві та Київській області.

Фальоса не вірить в обвинувачення проти фотографа. Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

За словами продюсера, дівчата самі платять гроші Ктиторчуку за те, щоб він їх сфотографував.

"У мене просто не вкладається в голові все те, що про нього зараз пишуть і говорять. До Ктиторчука черга за місяць, а то й більше, щоб потрапити на фотосесію, навіщо йому когось розбещувати, якщо дівчата навіть платять йому гроші, щоб він їх фотографував, при чому в будь-якому вигляді. Вони самі до нього, як на мед, липнуть. Все, що я можу сказати про Сашка – це майстер своєї справи! Не вірю!", – написав Фальоса.

Юрій Фальоса заступився за Олександра Ктиторчука
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Поліцейські Київщини викрили 56-річного чоловіка, який підозрюється в розбещенні малолітніх і неповнолітніх.

  • Їм нібито виявився відомий в Україні фотограф, учасник виставок Олександр Ктиторчук.

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