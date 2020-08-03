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Колишній коханець Заворотнюк мало не загинув на зйомках фільму

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Колишній коханець Заворотнюк мало не загинув на зйомках фільму

Колишній коханець Заворотнюк мало не загинув на зйомках фільму (фото - eg.ru).

Російський актор, колишній коханий Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов ледь не загинув під час зйомок фільму "Річард: Левове серце" (1992).

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила колега артиста Ірина Безрукова, прикріпивши до публікації архівне фото, зроблене під час роботи над картиною. Жінка згадала у своєму пості, як Жигунов в один зі знімальних днів "гарцював на коні й щось виписував в повітрі кинджалом". У якийсь момент гострий клинок вилетів з рук Жигунова та перерізав світловий кабель. Актор побіг діставати кинджал, але в цей момент його зупинив крик світлотехніка.

"Жигунов зіскочив з коня й побіг швидше діставати кинджал із землі, і в цей момент пролунав несамовитий крик світлотехніка: "Не смій чіпати!" На щастя, кричав він так голосно, що Сергій різко зупинився. Ви ж уявляєте яка напруга була в тому кабелі? Загалом, довелося повністю знеструмити всі дроти й тільки тоді в гумових рукавичках дістати покручені залишки цього кинджала. Ну буває і таке. Головне, що всі залишилися цілими і ми втратили всього лише одну нічну зйомку, а не людину", – розповіла Безрукова.

Олександр Балуєв, Ірина Безрукова і Сергій Жигунов (на фото праворуч) Instagram Ірини Безрукової

Олександр Балуєв, Ірина Безрукова і Сергій Жигунов (на фото праворуч) Instagram Ірини Безрукової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Жигунов отримав поранення в голову під час зйомок серіалу "Горюнов". Так, в актора випадково вистрілив з табельної зброї його партнер по зйомках Максим Аверін.

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