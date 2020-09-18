Колишній коханець Пугачової розповів інтимні подробиці про їхні побаченнях

Російський композитор Сергій Челобанов, який кілька років жив у цивільному шлюбі з Аллою Пугачовою, розповів на росТБ про їхнє перше інтимне побачення

Так, за словами Челобанова, примадонна сама запросила його до себе додому. Після того, як вони випили спиртного, молодий музикант прокинувся в ліжку артистки весь в губній помаді. Про це йшла мова в передачі "Судьба человека" на каналі "Росія 1".

Він зізнався, що познайомився з артисткою "в ніч з 1990 на 1991 рік", після чого вона покликала його в гості. Також він зазначив, що погано пам'ятає події того вечора.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов. MK.Ru

"Я не очікував нічого такого – де Пугачова і де я. Ми з нею випили, потім танцювали. Я подумав, а чого боятися? Нехай бояться маленькі дівчатка. Зранку прокинувся в губній помаді... Не можу зрозуміти, в який момент ми зрозуміли, що хочемо бути разом", – висловився Челобанов.

Також він підкреслив, що не шкодує про те, що сталося в ту ніч. Після цього їхній роман тривав ще три роки.

"Спочатку у нас була просто студійна та гастрольна робота. Добре, що сталося. Мені дуже подобалося", – підсумував він.

Відзначимо, під час роману з Челобановим Пугачова перебувала в стосунках зі своїм концертним директором Євгеном Болдиним. Вони були в шлюбі понад 8 років. Челобанов також був одружений. Зі своєю дружиною він розлучився тільки в 2008 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша дружина російського співака Володимира Кузьміна, поетеса Тетяна Артем'єва, заявила, що Алла Пугачова забрала у неї чоловіка за допомогою чорної магії. Нібито примадонна приворожила артиста. Пугачова і Кузьмін перебували у стосунках на початку 80-х років.