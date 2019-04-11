МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Колишній друг Зеленського з "Кварталу" хотів злити на нього компромат: всі подробиці скандалу

13.5тЧитати матеріал російською

Друг дитинства кандидата у президенти Володимира Зеленського, співзасновник студії "Квартар 95" Денис Манжосов хотів 11 квітня дати прес-конференцію, але пішов із заходу ще до його початку.

На місце зборів прийшли його колеги Олександр Пікалов та Артем Гагарін, щоб почути, про що ж він розповість в агентстві "Українські новини", але їх не пустили.

Денис Манжосов і Володимир Зеленський

Денис Манжосов і Володимир Зеленський

В анонсі заходу йшлося про те, що колишній друг Зеленського розповість, як вони росли і чому перестали спілкуватися. Манжосов пішов з "Кварталу" ще у 2013 році. Зеленський тоді пояснив, що його колега хоче "шукати себе", хоча ходили чутки про розбрат у колективі. Олександр Пікалов перед початком конференції заявив, що причиною заходу є бажання "заробити на передвиборчій боротьбі".

Новини
"Зеленського збила вантажівка": у Порошенка показали "відео смерті"

"Якщо людині дали гроші, вона може що завгодно розповісти. А гроші дали, є така інформація", — сказав Пікалов.

Зал для конференції був орендований на годину. За словами директора "Українських новин", Манжосов прибув на місце, але за годину до заходу вийшов покурити у двір, сів у таксі та поїхав. Після цього зв'язок із ним втратили.

Екс-друг Зеленського з "Кварталу" хотів злити компромат: подробиці скандалу

Як повідомляє "Страна", пізніше на номер працівників прес-центру надійшло повідомлення: "Мені весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують тощо. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Приношу свої вибачення всім присутнім. Протягом 2 годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно. Манжосов".

Екс-друг Зеленського з "Кварталу" хотів злити компромат: подробиці скандалу

Близько 16:00 в поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі агентства, але ні адреси, ні іншої інформації заявник не повідомив.

Нагадаємо, конфлікт між Манжосовим і Зеленським трапився на початку 2013 року. Тоді ж Манжосов покинув склад "Кварталу" і зник із телеекранів. У прес-службі "Студії Квартал 95" тоді повідомили тільки те, що припиняють співпрацю з артистом.

У 2018 році вийшов ролик "Лист московському шайтану", автором якого виявився екс-учасник "Кварталу 95" Денис Манжосов. У ролику знялися Василь Вірастюк, Віктор Бронюк, Олег Собчук та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
скандали95 Квартал
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
27
Смішно
21
Цікаво
4
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Взял у Литро аванс и кинул его)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Хотел...пришел...ушел...Обозреватель вы там чего...совсем уже...тю тю???
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки