Колишній друг Зеленського з "Кварталу" хотів злити на нього компромат: всі подробиці скандалу

Друг дитинства кандидата у президенти Володимира Зеленського, співзасновник студії "Квартар 95" Денис Манжосов хотів 11 квітня дати прес-конференцію, але пішов із заходу ще до його початку.

На місце зборів прийшли його колеги Олександр Пікалов та Артем Гагарін, щоб почути, про що ж він розповість в агентстві "Українські новини", але їх не пустили.

Денис Манжосов і Володимир Зеленський

В анонсі заходу йшлося про те, що колишній друг Зеленського розповість, як вони росли і чому перестали спілкуватися. Манжосов пішов з "Кварталу" ще у 2013 році. Зеленський тоді пояснив, що його колега хоче "шукати себе", хоча ходили чутки про розбрат у колективі. Олександр Пікалов перед початком конференції заявив, що причиною заходу є бажання "заробити на передвиборчій боротьбі".

"Якщо людині дали гроші, вона може що завгодно розповісти. А гроші дали, є така інформація", — сказав Пікалов.

Зал для конференції був орендований на годину. За словами директора "Українських новин", Манжосов прибув на місце, але за годину до заходу вийшов покурити у двір, сів у таксі та поїхав. Після цього зв'язок із ним втратили.

Як повідомляє "Страна", пізніше на номер працівників прес-центру надійшло повідомлення: "Мені весь ранок дзвонять, пишуть, погрожують тощо. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив своє рішення. Приношу свої вибачення всім присутнім. Протягом 2 годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно. Манжосов".

Близько 16:00 в поліцію надійшло повідомлення про замінування будівлі агентства, але ні адреси, ні іншої інформації заявник не повідомив.

Нагадаємо, конфлікт між Манжосовим і Зеленським трапився на початку 2013 року. Тоді ж Манжосов покинув склад "Кварталу" і зник із телеекранів. У прес-службі "Студії Квартал 95" тоді повідомили тільки те, що припиняють співпрацю з артистом.

У 2018 році вийшов ролик "Лист московському шайтану", автором якого виявився екс-учасник "Кварталу 95" Денис Манжосов. У ролику знялися Василь Вірастюк, Віктор Бронюк, Олег Собчук та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал