Головна Новини
17 березня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Читати матеріал російською

Російський актор і колишній чоловік актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов закрутив роман з двійником "прекрасної няні". Вікторія Ворожбит виявилася дуже схожа на колишню кохану артиста.

Про роман повідомили в Telegram-каналі "НеМалахов".

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

"Втім, була на виду, тому всі у Владивостоці знають, що від чоловіка вона тікала не раз і не два. І ось тепер втекла до Жигунова, робить з ним якийсь фестиваль на Сахаліні, відмиваючи бюджетні бабки. Яка пара! Жигунов - ні багато ні мало, президент фестивалю, дама серця - директор. І все у них з радістю, ладненько, злагода та любов", - йдеться в повідомленні.

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Telegram-канал "НеМалахов"

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петро Чернишов знайшов нову партнерку на льоду.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги