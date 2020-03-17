Колишній чоловік Заворотнюк закрутив роман з її двійником: як виглядає дівчина

Російський актор і колишній чоловік актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов закрутив роман з двійником "прекрасної няні". Вікторія Ворожбит виявилася дуже схожа на колишню кохану артиста.

Про роман повідомили в Telegram-каналі "НеМалахов".

Telegram-канал "НеМалахов"

"Втім, була на виду, тому всі у Владивостоці знають, що від чоловіка вона тікала не раз і не два. І ось тепер втекла до Жигунова, робить з ним якийсь фестиваль на Сахаліні, відмиваючи бюджетні бабки. Яка пара! Жигунов - ні багато ні мало, президент фестивалю, дама серця - директор. І все у них з радістю, ладненько, злагода та любов", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Telegram-канал "НеМалахов"

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням в реабілітаційному центрі елітної клініки на Рубльовці, Петро Чернишов знайшов нову партнерку на льоду.

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