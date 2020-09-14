Колишній чоловік Заворотнюк бив актрису і зраджував з нянею їхніх дітей – ЗМІ

Другий чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, бізнесмен Дмитро Стрюков, нібито неодноразово підіймав руку на артистку, а також на їхню доньку Анну.

Про це йшла мова в ефірі програми "Основано на реальных событиях" на телеканалі НТВ. За словами інсайдерів, все почалося після того, як Анастасія кинула кар'єру актриси та переїхала з чоловіком та донькою в США. Там вона намагалася зайнятися нерухомістю, однак незабаром відносини подружжя почали псуватися через це. Стрюков став забороняти актрисі працювати, бив її та замикав вдома (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Настя дуже закрита людина. Дізнаючись такі подробиці, стає дуже страшно, скільки їй довелося пережити. Вона жила в чужій країні з тираном, який бив її та свою власну дитину. Просто бідна Настя", – розповіла колега Заворотнюк Лія Волянська.

Анастасія Заворотнюк і Дмитро Стрюков. showbizzz.net

Незабаром, за інформацією інсайдерів, Заворотнюк все ж таки зважилася на розлучення з чоловіком, проте дізналася, що чекає на другу дитину, тому продовжила жити з обранцем. Стрюков, щоб допомогти коханій виховувати двох спадкоємців, найняв няню з України, яка згодом стала його коханкою.

"Дмитро досить багато часу проводив вдома, а Настя була вся в бізнесі. Прийшовши якось додому, вона виявила, що її чоловік спить з нянею. Відбулася бійка. Няню вигнали. А через деякий час Заворотнюк розлучилася вдруге", – говоритися в програмі.

Зазначимо, що Анастасія Заворотнюк тричі була заміжня. Вперше вона оформила стосунки з бізнесменом Олафом Шварцкопфом, коли була ще дуже молодою. Їх шлюб тривав близько року. Після цього актриса вийшла заміж за Стрюкова, у них народилися двоє дітей – донька Анна та син Майкл. Зараз актриса в шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим, вони виховують доньку Мілу.

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