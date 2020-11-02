Колишній чоловік Лорак засвітився на домашньому відео своєї нової пасії: в мережі їх назвали "парою року"
Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився на відео у своєї нової обраниці.
Так, візажистка з Києва на ім'я Лілія показала на кадрах, як Налчаджиоглу готує сніданок на їхній кухні вранці після вечірки на честь Геловіна. Відео опубліковане в Stories на особистій сторінці дівчини в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).
Також Лілія показала їхні знімки в святкових костюмах Мурат вбрався у чорний капелюх і масивні темні окуляри. Разом із закоханою парою також перебували їхні друзі. Сама дівчина також була в кадрі.
Підписники нової обраниці колишнього чоловіка Лорак в коментарях назвали їх "парою року" і відзначили. що закохані дуже красиво виглядають разом.
Про роман Лілії та Мурата стало відомо в червні 2020 року, коли Налчаджиоглу опублікував їхні спільні фото з вечірки на честь його 43-річчя. Пара спершу не коментувала свої стосунки, проте пізніше вони почали разом з'являтися на публіці і ділитися романтичними знімками в соціальних мережах.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що дочка Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Пара офіційно розлучена з 31 січня 2019 року.