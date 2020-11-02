Колишній чоловік Лорак засвітився на домашньому відео своєї нової пасії: в мережі їх назвали "парою року"

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу засвітився на відео у своєї нової обраниці.

Так, візажистка з Києва на ім'я Лілія показала на кадрах, як Налчаджиоглу готує сніданок на їхній кухні вранці після вечірки на честь Геловіна. Відео опубліковане в Stories на особистій сторінці дівчини в Instagram (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Також Лілія показала їхні знімки в святкових костюмах Мурат вбрався у чорний капелюх і масивні темні окуляри. Разом із закоханою парою також перебували їхні друзі. Сама дівчина також була в кадрі.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею. Instagram _l_i_l_i_a_

Підписники нової обраниці колишнього чоловіка Лорак в коментарях назвали їх "парою року" і відзначили. що закохані дуже красиво виглядають разом.

Фоловери розхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

Підписники розхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

Підписники розхвалили пару. Instagram _l_i_l_i_a_

Про роман Лілії та Мурата стало відомо в червні 2020 року, коли Налчаджиоглу опублікував їхні спільні фото з вечірки на честь його 43-річчя. Пара спершу не коментувала свої стосунки, проте пізніше вони почали разом з'являтися на публіці і ділитися романтичними знімками в соціальних мережах.

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