Колишній чоловік Лорак полетів з України з новою коханою. Фото

Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок до Туреччини в компанії нової коханої Лілії.

Так, у своїх Instagram-сторіз дівчина показала, як вони разом з Муратом заходять в київський аеропорт "Бориспіль". Наступне фото Лілія вже опублікувала з Туреччини. На ньому вона позувала на тлі туристичного району країни – Каппадокія.

"Назустріч новим пригодам", – прокоментувала публікацію вона.

Мурат Налчаджиоглу Instagram _l_i_l_i_a_

Нова кохана Налчаджиоглу Лілія Instagram _l_i_l_i_a_

Нагадаємо, що про роман Лілії та Мурата стало відомо в червні 2020 року, коли Налчаджиоглу опублікував їхні спільні фото з вечірки на честь його 43-річчя. Пара спершу не коментувала свої стосунки, проте пізніше вони почали разом з'являтися на публіці та ділитися романтичними знімками у соцмережах. До речі, нова обраниця Мурата працює візажисткою і проживає в Києві.

Мурат Налчаджиоглу c новою обраницею Instagram _l_i_l_i_a_

Нова кохана Налчаджиоглу Лілія Instagram _l_i_l_i_a_

Нова кохана Налчаджиоглу Лілія Instagram _l_i_l_i_a_

Як раніше писав OBOZREVATEL: