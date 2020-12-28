Колишній чоловік Лорак полетів з України з новою коханою. Фото
Колишній чоловік української співачки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу полетів на відпочинок до Туреччини в компанії нової коханої Лілії.
Так, у своїх Instagram-сторіз дівчина показала, як вони разом з Муратом заходять в київський аеропорт "Бориспіль". Наступне фото Лілія вже опублікувала з Туреччини. На ньому вона позувала на тлі туристичного району країни – Каппадокія.
"Назустріч новим пригодам", – прокоментувала публікацію вона.
Нагадаємо, що про роман Лілії та Мурата стало відомо в червні 2020 року, коли Налчаджиоглу опублікував їхні спільні фото з вечірки на честь його 43-річчя. Пара спершу не коментувала свої стосунки, проте пізніше вони почали разом з'являтися на публіці та ділитися романтичними знімками у соцмережах. До речі, нова обраниця Мурата працює візажисткою і проживає в Києві.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Інформація про те, що Лорак вирішила розлучитися, з'явилася в жовтні 2018 року.
Позов до суду був поданий 4 грудня 2018 року, а перше засідання відбулося 24 грудня.
Брат співачки розповів подробиці, уточнивши, що донька Софія після розлучення повинна залишитися з матір'ю.
Пара офіційно розлучена з 31 січня 2019 року.