Колишній чоловік Лоліти загримів до лікарні з серйозними травмами: що трапилося

Ексчоловік російської співачки українського походження Лоліти, тренер зі сквошу Дмитро Іванов вночі потрапив до лікарні з важкими травмами, зокрема голови.

У клініці стан потерпілого оцінили як задовільний. Про це повідомило видання StarHit.

Першою, хто вранці наступного дня приїхав провідати потерпілого, стала його нова кохана - Ольга Кулієва, пара зустрічається близько двох років. Зараз лікарі вирішують, яке лікування щодо Іванова буде найбільш ефективним, можливо, тому знадобиться допомога щелепно-лицьового або пластичного хірургів.

За словами джерела, у того, що сталося з Дмитром, є дві версії.

"За однією з них він потрапив у ДТП на дорозі, за іншою – став учасником бійки", - пише видання.

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