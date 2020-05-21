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21 травня • оновлено в 15:35
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Колишній чоловік Лоліти загримів до лікарні з серйозними травмами: що трапилося

2.2т
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Ексчоловік російської співачки українського походження Лоліти, тренер зі сквошу Дмитро Іванов вночі потрапив до лікарні з важкими травмами, зокрема голови.

У клініці стан потерпілого оцінили як задовільний. Про це повідомило видання StarHit.

Колишній чоловік Лоліти загримів до лікарні з серйозними травмами: що трапилося

Першою, хто вранці наступного дня приїхав провідати потерпілого, стала його нова кохана - Ольга Кулієва, пара зустрічається близько двох років. Зараз лікарі вирішують, яке лікування щодо Іванова буде найбільш ефективним, можливо, тому знадобиться допомога щелепно-лицьового або пластичного хірургів.

Колишній чоловік Лоліти загримів до лікарні з серйозними травмами: що трапилося

За словами джерела, у того, що сталося з Дмитром, є дві версії.

"За однією з них він потрапив у ДТП на дорозі, за іншою – став учасником бійки", - пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особа
Лоліта Мілявська
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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