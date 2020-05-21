Колишній чоловік Лоліти загримів до лікарні з серйозними травмами: що трапилося

Ексчоловік російської співачки українського походження Лоліти, тренер зі сквошу Дмитро Іванов вночі потрапив до лікарні з важкими травмами, зокрема голови.

У клініці стан потерпілого оцінили як задовільний. Про це повідомило видання StarHit.

Першою, хто вранці наступного дня приїхав провідати потерпілого, стала його нова кохана - Ольга Кулієва, пара зустрічається близько двох років. Зараз лікарі вирішують, яке лікування щодо Іванова буде найбільш ефективним, можливо, тому знадобиться допомога щелепно-лицьового або пластичного хірургів.

За словами джерела, у того, що сталося з Дмитром, є дві версії.

"За однією з них він потрапив у ДТП на дорозі, за іншою – став учасником бійки", - пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова 2010 року. Різниця у віці в них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися, щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Незабаром Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

Потім розкрилася правда про те, скільки Лоліта заробила на розлученні.

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