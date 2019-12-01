Колишній чоловік Лоліти показав, як відпочиває з молодою дружиною: фото

Колишній чоловік співачки Лоліти 58-річний російський артист Олександр Цекало відпочиває разом зі своєю молодою дружиною Дариною Ервін на Багамських островах.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Ервін опублікувала кілька спільних знімків. На одному з них Цекало обіймав дружину притримуючи її за груди.

Ервін показала кілька пікантних селфі. На одному знімку вона цілувала чоловіка в щоку. На другому подружжя позувало з посмішками, а на третьому фото Цекало тримав молоду дружину за груди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цекала раніше неодноразово помічали в компанії молодої брюнетки. У листопаді шоумен засвітився з нею в одному з ресторанів. Пізніше їх бачили разом у Римі на Новий рік, а також артист зізнався, що планує будувати сім'ю з 27-річною Дариною.

Раніше він був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. І вже в березні він таємно одружився з Дариною, як розповіло джерело з оточення парочки.

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