Колишній чоловік Камінської вийшов у світ з новою коханою: фото дівчини

Колишній чоловік солістки "НеАнгели" Слави Камінської Едгар з'явився з новою коханою на публіці.

Так, кілька днів тому портал OREST опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію з вечірки, на якій Едгар ніжно обіймається з дівчиною.

На питання журналістів програми "Зірковий шлях" про те, хто є таємничою супутницею чоловіка на знімку, Камінський відповів:

"На цьому фото дві щасливі людини".

Едгар Камінський Instagram @edgar_kaminskyi

Як вдалося з'ясувати, новою коханою Едгара стала Ольга Багата. Дівчина є арт-директором українського дизайнера Жана Гріцфельдта, захоплюється спортом. У Ольги є маленький син.

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

У своєму Instagram Багата часто публікує фотографії з подорожей і світських подій.

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата Instagram @bogataya_olga

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська та її чоловік Едгар, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.

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