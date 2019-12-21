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21 грудня • оновлено в 12:24
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Колишній чоловік Камінської вийшов у світ з новою коханою: фото дівчини

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Колишній чоловік солістки "НеАнгели" Слави Камінської Едгар з'явився з новою коханою на публіці.

Так, кілька днів тому портал OREST опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію з вечірки, на якій Едгар ніжно обіймається з дівчиною.

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На питання журналістів програми "Зірковий шлях" про те, хто є таємничою супутницею чоловіка на знімку, Камінський відповів:

"На цьому фото дві щасливі людини".

Едгар Камінський

Едгар Камінський

Instagram @edgar_kaminskyi

Як вдалося з'ясувати, новою коханою Едгара стала Ольга Багата. Дівчина є арт-директором українського дизайнера Жана Гріцфельдта, захоплюється спортом. У Ольги є маленький син.

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

У своєму Instagram Багата часто публікує фотографії з подорожей і світських подій.

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Нова кохана Едгара Камінського Ольга Багата

Instagram @bogataya_olga

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Слава Камінська та її чоловік Едгар, які в липні офіційно розлучилися, здивували пристрасним поцілунком на людях.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
слава Камінська
Місце
Україна
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