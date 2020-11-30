Колишній чоловік Єгорової Мухарський показав свій будинок під Києвом. Відео

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
5,0 т.
Антін Мухарський показав свій будинок

Колишній чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, український шоумен Антін Мухарський, вперше показав свій заміський будинок, в якому проживає з молодою дружиною Єлизаветою.

Так, пара наразі проживає неподалік столиці на батьківській дачі Мухарського. Інтер'єр будинку письменник показав у передачі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Житло Мухарського виконано в "сільському стилі". В інтер'єрі переважають зелені відтінки. У будинку є велика вітальня з каміном, кілька спалень, а також кабінет, де Мухарський пише свої книги та має велику бібліотеку.

Як виглядає заміський будинок Антіна Мухарського.
Як виглядає будинок Антіна Мухарського.
Антін Мухарський разом з дружиною Єлизаветою живе під Києвом.
Антін Мухарський разом з дружиною Єлизаветою живе поблизу Києва.

У будинку – багато фотографій на стінах, а також картини та нагороди. Шоумен також зазначив, що часто дивиться на знімки своїх дітей, які народилися в шлюбі зі Сніжаною Єгоровою – телеведуча не дозволяє їм спілкуватися, а завдяки фото на стінах вони завжди поруч з ним.

Будинок Антіна Мухарського: як він виглядає.
Будинок Антіна Мухарського: як він виглядає.

Відзначимо, з Єлизаветою Бєльською Антін Мухарський познайомився в 2012 році на виставці сучасного мистецтва. Стосунки між ними зав'язалися тільки через три роки. У 2017 році пара одружилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Сніжана Єгорова та письменник Антін Мухарський одружилися в 2006 році. Мухарський брав участь у вихованні двох дітей Єгорової від попереднього шлюбу, а за дев'ять років спільного життя у них народилося ще двоє синів і дочка. 16 лютого 2015 року зіркове подружжя зі скандалом розлучилося.

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