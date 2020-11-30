Колишній чоловік Єгорової Мухарський показав свій будинок під Києвом. Відео

Колишній чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, український шоумен Антін Мухарський, вперше показав свій заміський будинок, в якому проживає з молодою дружиною Єлизаветою.

Так, пара наразі проживає неподалік столиці на батьківській дачі Мухарського. Інтер'єр будинку письменник показав у передачі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Житло Мухарського виконано в "сільському стилі". В інтер'єрі переважають зелені відтінки. У будинку є велика вітальня з каміном, кілька спалень, а також кабінет, де Мухарський пише свої книги та має велику бібліотеку.

У будинку – багато фотографій на стінах, а також картини та нагороди. Шоумен також зазначив, що часто дивиться на знімки своїх дітей, які народилися в шлюбі зі Сніжаною Єгоровою – телеведуча не дозволяє їм спілкуватися, а завдяки фото на стінах вони завжди поруч з ним.

Відзначимо, з Єлизаветою Бєльською Антін Мухарський познайомився в 2012 році на виставці сучасного мистецтва. Стосунки між ними зав'язалися тільки через три роки. У 2017 році пара одружилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Сніжана Єгорова та письменник Антін Мухарський одружилися в 2006 році. Мухарський брав участь у вихованні двох дітей Єгорової від попереднього шлюбу, а за дев'ять років спільного життя у них народилося ще двоє синів і дочка. 16 лютого 2015 року зіркове подружжя зі скандалом розлучилося.