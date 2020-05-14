Пропонував зробити ЕКО: колишній чоловік Бузової назвав причини розлучення зі співачкою

Колишній чоловік російської співачки Ольги Бузової футболіст Дмитро Тарасов розповів про причини розлучення з зіркою.

Так, він заявив, що артистка не хотіла народити йому дитину. Про це він розповів на YouTube-каналі Super у шоу "Алена, блин!". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відчуття було, що тільки я хотів завести дітей. Так і є насправді. Я бачив, що людині просто нецікаво, цікава тільки кар'єра. Я не стверджую, це не доведено, але моє припущення – людина вживала протизаплідні", – сказав Тарасов.

Він зазначив, що у нього була розмова з сестрою Бузової, перед поїздкою на Мальдіви.

"Якось ми запланували відпустку на Мальдіви, і перед цим ми зустрілися з сестрою Олі Ганною. Вона мені сказала: "Оля стільки працювала, вона хоче відпочити на Мальдівах, розслабитися. Вагітній же випивати не можна. Давай ви будете берегтися". Я відразу встав і пішов. Як людина, яка будує сім'ю, намагається завагітніти, говорить таке? Було боляче. Але через якийсь час ми продовжили це, я наполягав на своєму", – сказав він.

Скріншот з відео

"Я її відправив до свого лікаря. Він нібито щось знайшов, після чого дав мені пораду: "Я бачу, що ти хочеш, але вона не хоче. Запропонуй їй ЕКО. Зробимо відразу двох. Якщо відмовить, усе ясно". Я з нею поговорив акуратно, планував, як це все піднести. Кажу: "Олю, ну не виходить – давай ЕКО". Вона сказала: "Давай, все супер", – розповів футболіст.

Скріншот з відео

"Проходить два дні, я радісний, вона каже: "Навіщо нам дві дитини?" Я кажу: "Я не хочу, щоб, коли мені було незрозуміло скільки років, дитина тільки в дитячий садок пішла. Ти народи, і все, вільна, живемо, радіємо життю, новий етап". Але сама розмова була такою: навіщо нам двоє, давай одного. Мені набридло в цьому колупатися, я втомився, зрозумів, що просто людина не хоче", – сказав Тарасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 27-річний бойфренд Ольги Бузової жорстко розіграв артистку, виливши на неї відро води.

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