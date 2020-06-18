Колишнього чоловіка російської актриси Катерини Семенової Кирила Сігала знайшли мертвим у власній машині.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами інсайдерів, тіло чоловіка виявила його сестра Олена, яка і звернулася в поліцію. Що саме сталося з 62-річним Сігалом поки невідомо. Правоохоронні органи вже почали з'ясування обставин смерті чоловіка.

starhit.ru

"В Останкінському районі Москви на вулиці Годовикова 61-річна жінка виявила в салоні автомобіля "Фольксваген" 62-річного брата без ознак життя. Тіло було направлено в судовий морг для розтину. Причину смерті належить визначити", – повідомило джерело.

Нагадаємо, що Сігал був одружений з Катериною Семеновою три роки. Для актриси це був перший шлюб. Попри народження доньки Маші, через два роки подружнього життя вони розлучилися. Кирило Романович продовжив спілкуватися з донькою.

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Також відомо, що Кирило Сігал кілька років тому відбував покарання за фінансові махінації. Коли він вийшов на свободу, вів скромний спосіб життя, ні з ким із зіркових друзів не спілкувався.

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