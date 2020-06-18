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Колишній чоловік актриси Катерини Семенової знайдений мертвим

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
люди
6,0 т.
Колишній чоловік актриси Катерини Семенової знайдений мертвим

Колишнього чоловіка російської актриси Катерини Семенової Кирила Сігала знайшли мертвим у власній машині.

Про це повідомляє видання Starhit. За словами інсайдерів, тіло чоловіка виявила його сестра Олена, яка і звернулася в поліцію. Що саме сталося з 62-річним Сігалом поки невідомо. Правоохоронні органи вже почали з'ясування обставин смерті чоловіка.

starhit.ru

starhit.ru

"В Останкінському районі Москви на вулиці Годовикова 61-річна жінка виявила в салоні автомобіля "Фольксваген" 62-річного брата без ознак життя. Тіло було направлено в судовий морг для розтину. Причину смерті належить визначити", – повідомило джерело.

Нагадаємо, що Сігал був одружений з Катериною Семеновою три роки. Для актриси це був перший шлюб. Попри народження доньки Маші, через два роки подружнього життя вони розлучилися. Кирило Романович продовжив спілкуватися з донькою.

zen.yandex.ru

zen.yandex.ru

Також відомо, що Кирило Сігал кілька років тому відбував покарання за фінансові махінації. Коли він вийшов на свободу, вів скромний спосіб життя, ні з ким із зіркових друзів не спілкувався.

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