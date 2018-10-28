''Колір настрою чорний?'' Ані Лорак запідозрили в депресії

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка є частим гостем на російських вечірках і концертах, спантеличила шанувальників новим фото.

Так, зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій знята в чорному одязі. "Теплого вечора!" - написала в пості виконавиця.

При цьому фоловери Лорак запідозрили її у депресії, звернувши увагу на сумні очі та змучений вигляд артистки. Багато хто також помітив, що співачка носить перуку, яка раніше вже засвітилася на фотографіях.

instagram.com/anilorak

"Ну ось знову ця перука, навіщо?!" "Кароліно, не сумуй", "Блиск в очах погас", "Втомилася", "Шкода, очі сумні, але смуток пройде", "Мадам Брошкіна - це про неї Пугачова співає", "Ані, чому ви так часто в чорному? Це улюблений колір чи просто колір настрою?" - пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак здивувала шанувальників новим знімком. Артистка позувала в пір'ї, образ викликав критику з боку користувачів. У мережі вчергове помітили, що співачка постаріла.