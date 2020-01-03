"Коліна, як у бабки": скандальну Борисову розгромили в мережі через зовнішність

Російську телеведучу Дану Борисову, яка нещодавно проходила курс реабілітації від наркозалежності, показала нове фото і викликала критику в мережі.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі звернули увагу на коліна Борисової.
💜🎉🔥Пріветік, мої улюблені з # самуі2020 І ВЖЕ НАВІТЬ ЗНАЄМО, ЩО БУДЕ ГОВОРИТИ В.В.Путин 👍👌🎄.Отмечалі в російській ресторані # самовар @samovar_samui 🔥🔥🔥🔥А потім поїхали на пляжних дискотек 💃🎊Отмечалі водою і морсом, але заперечувати не БУДЕМО, якщо в Росії ХТО НЕБУДЬ ПІДНІМЕ ЗА НАС БОКАЛ 🍷! З наступающіііім 🍾🎄🎁👍 # данаборісова # ледісовершенство☂️ # новийгод2020 # люблювасвсех❤️ Приймаю поздоровлення в Директ 😘😘😘😘😘😘
"Коліна після 40 можна вже і прикривати!", "Такі коліна потрібно ховати", "Коліна, як у моєї бабці", "Дана, зроби пластику колін", - пишуть в мережі.
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