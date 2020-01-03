"Коліна, як у бабки": скандальну Борисову розгромили в мережі через зовнішність

Російську телеведучу Дану Борисову, яка нещодавно проходила курс реабілітації від наркозалежності, показала нове фото і викликала критику в мережі.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Користувачі мережі звернули увагу на коліна Борисової.

"Коліна після 40 можна вже і прикривати!", "Такі коліна потрібно ховати", "Коліна, як у моєї бабці", "Дана, зроби пластику колін", - пишуть в мережі.

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