Коли я проходив поліграф, то одразу в усьому зізнався – Сергій Пархоменко в бліц-шоу "Без гриму"

Харизматичний і саркастичний мачо, чарівність якого поширюється далеко за межі створених ним образів – брутального Серьоги і франта на ім'я Поліграф Шарикоff – Чорний бумер шоубізу Сергій Пархоменко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич, чому репер Серьога раптом назвав себе собачим ім'ям, хто з наставників "Х- фактора" був кращим за нього, чи готовий він за мільйон доларів виступити оголеним, кому з українських артистів він би заплатив, щоб записати дует, і який найкращий рецепт від стресу.

Не пропустіть 27 серпня о 07:30 на ОbozTV

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram