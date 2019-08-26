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Коли я проходив поліграф, то одразу в усьому зізнався – Сергій Пархоменко в бліц-шоу "Без гриму"

2.3т Читати матеріал російською

Харизматичний і саркастичний мачо, чарівність якого поширюється далеко за межі створених ним образів – брутального Серьоги і франта на ім'я Поліграф Шарикоff – Чорний бумер шоубізу Сергій Пархоменко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Ганні Буткевич, чому репер Серьога раптом назвав себе собачим ім'ям, хто з наставників "Х- фактора" був кращим за нього, чи готовий він за мільйон доларів виступити оголеним, кому з українських артистів він би заплатив, щоб записати дует, і який найкращий рецепт від стресу.

Не пропустіть 27 серпня о 07:30 на ОbozTV

Коли я проходив поліграф, то одразу в усьому зізнався – Сергій Пархоменко в бліц-шоу "Без гриму"

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Без гриму
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