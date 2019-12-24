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24 грудня • оновлено в 17:59
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"Коли це Молдова стала монархією?" Зірки "Кварталу" підкололи Кароль з Баланом

1.7т
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На концерті "Різдвяна історія" команда "Жіночого кварталу" пожартувала над відносинами української співачки Тіни Кароль та молдавського музиканта Дана Балана.

Так, гумористки зазначили, що в різдвяну ніч Кароль буде ворожити саме на свого партнера по шоу "Голос країни".

"Коли це Молдова стала монархією?" Зірки "Кварталу" підкололи Кароль з Баланом

НВ

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Сяюча сукня і костюм-пряник: якими образами дивувала Тіна Кароль в перший день "Різдвяної історії"
"Тіна, а на кого ти збираєшся ворожити? На принца? А мені цікаво, коли це у нас Молдова стала монархією? Тіна, ми всі розуміємо, що ти будеш ворожити на Дана Балана", - пожартували на сцені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Тіна Кароль Дан Балан
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