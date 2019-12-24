"Коли це Молдова стала монархією?" Зірки "Кварталу" підкололи Кароль з Баланом

На концерті "Різдвяна історія" команда "Жіночого кварталу" пожартувала над відносинами української співачки Тіни Кароль та молдавського музиканта Дана Балана.

Так, гумористки зазначили, що в різдвяну ніч Кароль буде ворожити саме на свого партнера по шоу "Голос країни".

НВ

"Тіна, а на кого ти збираєшся ворожити? На принца? А мені цікаво, коли це у нас Молдова стала монархією? Тіна, ми всі розуміємо, що ти будеш ворожити на Дана Балана", - пожартували на сцені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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