Російська співачка Віка Циганова, яка підтримала окупацію Криму і війну на Донбасі, заявила, що в Європі чекають "порятунку" президента РФ Володимира Путіна.

"Я вже чотири роки працюю в Італії і дуже щільно спілкуюся із простими людьми. Багато прямо говорять: "Коли нас Путін уже забере", — запевняє вона, пишуть "Аргументи і факти".

За її словами, в Європі "простим смертним набагато сильніше закручують гайки", ніж у Росії.

"Ми тут (в РФ. — Ред.) можемо хоч щось говорити і висловлювати свою позицію. А там немає такої свободи слова", — додала співачка.

Віка Циганова

Говорячи про агресію РФ на Донбасі, Циганова повідомила, що протягом останніх 20 років їздить у ці регіони, а востаннє, коли там була, брала участь в акції "Безсмертний полк" і співала на концерті 9 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рокер Гарік Сукачов, який підтримує ''русскій мір'', мріє про останній термін Путіна.