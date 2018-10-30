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''Коли нас Путін уже забере!'' Російська зірка вибухнула ''сенсацією'' про країну ЄС

21.6тЧитати матеріал російською

Російська співачка Віка Циганова, яка підтримала окупацію Криму і війну на Донбасі, заявила, що в Європі чекають "порятунку" президента РФ Володимира Путіна.

"Я вже чотири роки працюю в Італії і дуже щільно спілкуюся із простими людьми. Багато прямо говорять: "Коли нас Путін уже забере", — запевняє вона, пишуть "Аргументи і факти".

За її словами, в Європі "простим смертним набагато сильніше закручують гайки", ніж у Росії.

"Ми тут (в РФ. — Ред.) можемо хоч щось говорити і висловлювати свою позицію. А там немає такої свободи слова", — додала співачка.

Віка Циганова

Віка Циганова

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Говорячи про агресію РФ на Донбасі, Циганова повідомила, що протягом останніх 20 років їздить у ці регіони, а востаннє, коли там була, брала участь в акції "Безсмертний полк" і співала на концерті 9 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рокер Гарік Сукачов, який підтримує ''русскій мір'', мріє про останній термін Путіна.

Особа
Віка Циганова
Місце
Росія
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
что шароварники,авторитетного эксперта нашли. У вас же есть Поярков и другие дыбилы.Слушайте их от зари и до зари.А эту у нас и не помнят уже.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Интересно,итальянцы читали этот бред?В Европе всем глубоко насрать на жизнь русских.И о политике путина у них очень скромные познания.Но было бы неплохо испробовать русский мир на итальянцах.Интересно,как бы они потом гнали сраной метлой эту чудо певичку с её русским миром.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Aleshin Aleksei, Еще больше евpопейцам сpать на хохлов.Итальянцы как никто ждут pусских.И потом,хоть Италия и не попала на ЧМ ,очень много итальянских болел было здесь.И им нpавится Pоссия.Но вот на укpаинцев они сpать хотели.Не на всех.Потому что они еще путают укpаинцев -пpичисляя их к pусским.
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Трамп Парамп
Трамп Парамп
Россияне всегда помогали слабым,убогим и обездоленным. Помогут и итальянцам-они народ хороший !
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