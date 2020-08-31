Колі Лукашенку – 16: чому він став зіркою і які навколо нього є секрети

У понеділок, 31 серпня молодший син Олександра Лукашенка Микола відзначає свій день народження – йому виповнилося 16 років.

Персону Колі Лукашенка бурхливо обговорюють в мережі, він є героєм мемів, а також предметом зітхання величезної кількості дівчат на пострадянському просторі. Незважаючи на те, що він практично завжди перебуває у полі зору і часто супроводжує свого батька на світських заходах, навколо життя Миколи є й багато секретів. OBOZREVATEL розповідає, чому він став таким популярним і що відомо про його життя та особистість.

Коля Лукашенко: чому "білоруський принц Вільям" здобув таку популярність

Вперше про молодшого позашлюбного сина Олександра Лукашенка заговорили в кінці 2004 року, через кілька місяців після його народження. Однак справжній ажіотаж навколо нього виник в 2008 році – трирічний Коля з'явився на публіці в квітні, разом з президентом-батьком він відвідав суботник на будмайданчику стадіону "Мінськ-арена".

Микола Лукашенко в дитинстві naviny.by

Справжній фурор Коля Лукашенко викликав після появи на одному з хокейних матчів в компанії батька в 2018 році – раніше непримітний хлопчик в 14 років перетворився в привабливого і ефектного юнака.

Сотні дівчат в соціальних мережах почали обговорювати його зовнішність, порівнювати з молодим Леонардо ді Капріо і називати "копією принца Вільяма".

У мережі захоплюються зовнішністю Колі Лукашенка Twitter

Син Олександра Лукашенка є "улюбленцем" в мережі Twitter

Як син Лукашенка здобув популярність Twitter

Як Коля Лукашенко став зіркою Twitter

Відзначимо, починаючи зі свого дебютного виходу в світ в 2008 році Коля постійно знаходиться під пильним наглядом телекамер. Батько-президент бере його з собою всюди, включаючи закордонні поїздки і офіційні візити на найвищому рівні. У свої 16 років хлопець вже зустрічався з Бараком Обамою, Володимиром Путіним, Сі Цзіньпіном, двома папами римськими, Уго Чавесом, шейхом Заїдом аль-Нагаяном і багатьма іншими політичними лідерами, що привертає ще більше уваги до його персони.

Прокусив руку стюардесі: що відомо про характер Лукашенко-молодшого

Навколо виховання і захоплень Коли Лукашенко утворено багато чуток – його батько довгий час приховував місце навчання сина, не обговорював його хобі та інтереси з публікою. Єдине, що він не приховував – так це інтелектуальні дані хлопця. Олександр Лукашенко неодноразово називав Миколу "унікальною людиною", а також хвалився, що син володіє кількома іноземними мовами, в тому числі китайською, захоплюється музикою і хокеєм.

Коля Лукашенко з батьком Esquire

Цікаво, що в свої 16 років Коля Лукашенко не має особистих сторінокв соціальних мережах – батько забороняє йому заводити акаунти і вільно спілкуватися з однолітками.

Про складний характер "білоруського принца" ходили легенди. Раніше ЗМІ повідомляли, що одного разу він прокусив руку стюардесі за те, що вона не дозволила йому закрити двері в літак. Розлютившись, хлопчик погрожував: "Коли я стану міністром, то тебе розстріляю".

Сам Лукашенко-старший також розповідав, що в дитинстві Микола був дуже ревнивим і вимагав до себе підвищеної уваги.

"Він ревнивий. Сяде на коліна і питає: '' Я у тебе один син? ' Кажу: '' Як же один, а Діма, Вітя?" Він у відповідь: '' Що ти мені про них розказуєш, вони вже дорослі". Це він мені часто говорить з ревнощів. Хоча у них хороші стосунки".

Варто відзначити, що подорослішавши, Микола став зразком стриманості і вишуканих манер. Принаймні, про це розповідають у близькому оточенні хлопця.

Курйозні ситуації з Колею Лукашенком

Так, за останній час Коля Лукашенко кілька разів ставав предметом глузувань в мережі. Зокрема, користувачі, які раніше були захоплені його зовнішністю, критикували хлопця за його стиль і наслідування батька.

Наприклад, під час провладного мітингу в Мінську Колю Лукашенка підняли на сміх в соціальних мережах, розкритикувавши його зовнішній вигляд. Через те, що хлопець прийшов на захід в строгому чорному костюмі і сонцезахисних окулярах, його порівняли з охоронцем.

Колю Лукашенка порівняли з охоронцем Газета. Ру

Миколу Лукашенка розкритикували в мережі BELSAT

Син Лукашенка з'явився на мітингу в Мінську Газета. Ру

Пізніше в мережі показали відео, на яких Олександр Лукашенко з 15-річним сином Миколою прибувають в резиденцію президента Білорусі з автоматами і в бронежилетах на вертольоті. Кадри викликали ажіотаж – користувачі соцмереж висміяли білоруського президента і почали створювати меми з цього приводу з його сином.

Коля Лукашенко у військовій екіпіровці Скріншот відео

Колю Лукашенко висміяли в мережі Twitter

Лукашенко з сином Колею стали героями мемів Twitter

У мережі створюють меми про Лукашенка і його сина Twitter

Відзначимо, нещодавно зовнішність сина Олександра Лукашенка Миколи спровокувала фурор в мережі. Хлопець був помічений на військовому параді в Москві, після чого виник ажіотаж в соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі також активно обговорюють, хто є матір'ю Колі Лукашенка. Ймовірно, улюбленого сина Олександра Лукашенка народила Ірина Абєльська – колишня особиста лікаркк президента Білорусі.