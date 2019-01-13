''Колгосп'': Лорак розгромили в мережі за дивне вбрання

Популярна співачка Ані Лорак, яка зараз відпочиває в Майамі, США, здивувала фоловерів дивним вбранням. Так, зірка одягла брючний костюм і взуття на високих підборах. Крім того, як зазначили в мережі, вона змінила зачіску.

Користувачам мережі не сподобалось вбрання співачки. Фото Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/anilorak

Користувачі мережі зазначили, що нова зачіска не підходить співачці.

"Колгосп, він і в Майямі колгосп", "У старої ноги такі короткі, навіть на підборах", "Шкода, що прибрала довжину волосся знову", "Бог все бачить. Поїхала в країну агресора ось тепер і розплачуєшся", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак показала фото з відпочинку в Маямі з російським артистом Сергієм Лазарєвим. Як стало відомо. в тих краях також розважається скандальний чоловік співачки Мурат Налчаджиоглу.

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