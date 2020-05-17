"Колгосп дикий": Корольова засвітила груди на шоу Малахова

Російська співачка українського походження Наташа Корольова засвітила груди на шоу Андрія Малахова "Привет, Андрей!". Так, вона одягла яскраву жовту сукню, з глибоким декольте і під час розмови з ведучим вона сповзла, частково оголивши її груди і демонструючи білизну.

Відео Малахов розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/koroleva__star

Думки мережі щодо вбрання артистки розділилися. Деяким плаття сподобалося, а деяким – ні, і вони назвали його позбавленим смаку.

"Ось вміє виділитися від всіх і така позитивна", "Корольова красуня! Не старіє! Так тримати!", "Наташа хороша співачка і людина. Але одягатися так і не навчилася", "Наташа красуня. Дуже йде жовтий", "Колгосп дикий. Мама Люда ще краще. Це ж треба було Миколаєву так вляпатися. Хто б знав цих колгоспниць?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою і попала в скандал.

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