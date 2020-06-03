Редакція Vogue Ukraine відреагувала на скандальну заяву своєї fashion-директорки Юлії Пелипас про те, що "в Україні йде громадянська війна".

Так, на офіційній Facebook-сторінці журналу був опублікований пост, в якому колеги жінки зазначили, що вважаю її висловлювання неприпустимими.

Юлія Пелипас Фото: bestin.ua

"Редакція журналу Vogue UA вважає неприпустимими висловлювання Юлії Пелипас, що з'явилися на її особистій сторінці 2 червня. Юлія вже визнала свою помилку і попросила вибачення у всіх українців", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook / VogueUkraine

Фото: facebook/VogueUkraine

В мережі бурхливо відреагували на публікацію журналу, написавши, що "Пелипас варто звільнити з посади".

"Це не вибачення, а спроба виправдатися в стилі "самі дурні", "Може її варто звільнити? Редакція повинна нести відповідальність. А то гарно переодягати шапки кожен може, а за антиукраїнську позицію повинні бути покарання", "Це не помилка, а позиція і думка людини", "Її варто було звільнити. А якщо цього не зробили – це означає, що журнал підтримує її позицію", – заявили люди.

Як раніше писав OBOZREVATEL, заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в грандіозний скандал через власний пост про похорон загиблого бійця "Альфи" СБУ, Героя України Дениса Волочаєва.