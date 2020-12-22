Колаборація року українських зірок із знаменитою колядкою підкорила мережу: трек став трендом у YouTube

Знаменита колядка "Нова радість стала" у виконанні українських зірок стала одним з найпопулярніших відео в YouTube України. Незважаючи на те, що україномовні композиції рідко потрапляють в тренди світового відеохостингу, святкова пісня закріпилася в десятці роликів, які українці переглядають найбільше.

Трек, який підкорив українських користувачів, виконали Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ірина Білик, ALEKSEEV, DZIDZIO і Олег Скрипка. Лише за кілька днів з моменту публікації ролика, його переглянули понад 300 тисяч користувачів. У трендах YouTube святкове відео зайняло 8 місце (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Українці позитивно відреагували на колаборацію зірок. Багато користувачів мережі вказали – вони щиро раді, що таку популярність набирає саме ролик з україномовною колядкою.

Інші акцентували увагу на поєднанні голосів у пісні, підкресливши, що виконання викликало "мурашки по шкірі".

"Дух перехопило, так прекрасно співали! Я в захваті! Які у нас, в Україні, чудові співаки, я пишаюся усіма вами. Дякую за велику насолоду, яку я отримала від співу", "Горда тим, що народилася в Україні. Пишаюся талановитими і щирими українцями!", "Спасибі, хлопці. Аж мороз по шкірі, навіть не думав, що вийде так красиво. Слава Україні!" – написали в мережі.

Відзначимо, на початку грудня YouTube оприлюднив список найпопулярніших музичних відео, які українці переглядали протягом 2020 року. Тоді серед них не виявилося жодної україномовної пісні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний український співак Олександр Пономарьов презентував запальний хіт "Гарна". Фанати артиста прийшли в захват від нової композиції.