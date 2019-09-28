Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кокаїн в трусах: з'явилося відео із затриманням Бочкарьової

Читати матеріал російською

У мережі показали відео із затриманням поліцією російської актриси Наталії Бочкарьової з наркотиками.

Відповідний ролик із зізнанням зірки серіалу "Щасливі разом" про те, що кокаїн у неї був у трусах, оприлюднив Telegram-канал 112 (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Бочкарьову зловили з кокаїном в трусах

Бочкарьову зловили з кокаїном в трусах

Зокрема, Бочкарьову затримали в Москві, на вулиці Строминка, в ніч на 28 вересня. Актриса сама зізналася, що у неї є згорток з "порошкоподібною речовиною".

Наталя Бочкарьова попалася з кокаїном в трусах

Наталя Бочкарьова попалася з кокаїном в трусах

Кадр з відео

"Я маю згорнуту в трубочку купюру, яка у мене захована. І мішечок, в якому у мене залишки ось цього засобу наркотичного. Кокаїн. Тут, в мені (у білизні)", – підтвердила Бочкарьова.

У МВС прокоментували затримання актриси. За словами представників відомства, актриса сильно нервувала і відмовилася від огляду. В якості запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд.

Кокаїн в трусах: з'явилося відео із затриманням Бочкарьової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела із дітьми.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Наталя Бочкарьова
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес скандали наркотики видео
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
12
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
21
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
О боже, какая сенсация. Если на кокаине всё правительство живёт во главе с царём занимаются торговлей, к стати не раз ловили, то шо тут такого звезде нюхнуть.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel