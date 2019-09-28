Кокаїн в трусах: з'явилося відео із затриманням Бочкарьової

У мережі показали відео із затриманням поліцією російської актриси Наталії Бочкарьової з наркотиками.

Відповідний ролик із зізнанням зірки серіалу "Щасливі разом" про те, що кокаїн у неї був у трусах, оприлюднив Telegram-канал 112 (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Бочкарьову зловили з кокаїном в трусах

Зокрема, Бочкарьову затримали в Москві, на вулиці Строминка, в ніч на 28 вересня. Актриса сама зізналася, що у неї є згорток з "порошкоподібною речовиною".

Наталя Бочкарьова попалася з кокаїном в трусах Кадр з відео

"Я маю згорнуту в трубочку купюру, яка у мене захована. І мішечок, в якому у мене залишки ось цього засобу наркотичного. Кокаїн. Тут, в мені (у білизні)", – підтвердила Бочкарьова.

У МВС прокоментували затримання актриси. За словами представників відомства, актриса сильно нервувала і відмовилася від огляду. В якості запобіжного заходу обрано підписку про невиїзд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про затримання Бочкарьової з кокаїном. Сама актриса у відповідь на галас в пресі заявила, що все це брехня, і весь день вона провела із дітьми.

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