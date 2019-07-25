"Кокаїн, гульки, нестримний секс": Лоліта розкрила брудні подробиці з життя

Російська співачка Лоліта Мілявська зізналася, що підсіла на наркотики у 40 років та пустилася берега.

Відповідну заяву вона зробила у випуску AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

За словами Лоліти, вся проблема полягала в тому, що вона спробувала наркотики занадто пізно, "коли всі вже відгуляли".

Лоліта Мілявська Кадр з відео

"Я думаю, це звичайний злам людський. Коли все життя працюєш і життя не бачиш... Коли раптом починаєш її бачити, а вона виявляється іншою. А в цей момент, коли починаєш її бачити, ламається та, яка була для тебе вакуумом", – пояснила вона.

Таким чином, додала Мілявська, і підсаджуються на наркотики, коли приходить усвідомлення. "Ти просто думаєш: "та нас*ати на всіх! І пуститися берега!" І я в пустилася берега в 40 років. Кокаїн, гульки – все, що завгодно. Нестримний секс", – розкрила вона подробиці.

Лоліта також додала, що до своєї залежності кількість сексуальних партнерів можна було перерахувати по пальцях.

"А ось після воно вже пішло ... руки закінчилися. Перший час я рахувала. Це був безглуздий доказ собі: "а що, так можна?" Потім це все закінчилося. Я зрозуміла: або я себе руйнуватиму, або мені це не треба. Я вирішила, що не треба", – підсумувала Лоліта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лоліта вже розповідала, що підсіла на наркотики, коли в її житті з'явилися "відповідні люди". Але зав'язала, коли зрозуміла, що "фізично померла".

Нещодавно Мілявська розлучилася з чоловіком, тенісистом Дмитром Івановим. Він пізніше розповів, що Лоліта робила що хотіла, а також була схильною до жіночого алкоголізму.

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