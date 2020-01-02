Коханця Алли Пугачової збентежило запитання про дружину

Співака Володимира Кузьміна, який відзначився гучним романом з Аллою Пугачовою, збентежило запитання про дружину.
В Інстаграмі Кузьміна з'явилося відео, де він співає свою нову пісню, а поруч танцює його дружина Катерина Трофимова, до якої, як писали ЗМІ, він повернувся, кинувши коханку Світлану Карпухіну.
"А нічого, що Катруся танцює тут при всіх? Можливо, постраждає репутація", - написав у коментарях до відео користувач Інстаграм Леонід Голованов.
Кузьміна (або Трофимову (дивлячись, хто веде Інстаграм співака)) явно збентежило це запитання.
"Чия?" - написав Кузьмін у відповідь.
У гілці зав'язалося листування з іншими підписниками, які дивувалися з приводу питання і обурювалися. І в результаті з'ясувалося, що Голованов так пожартував, маючи на увазі пісню Кузьміна з його нового альбому "Погана репутація".
"Напевно, народ в новорічному ступорі)))" - написав у кінці Голованов.
У листопаді 2019 року ЗМІ повідомили, що 64-річний Кузьмін кинув 27-річну Світлану Карпухіну і повернувся до дружини Катерини Трофімової. Вона його третя дружина. До цього вони були 17 років у шлюбі.
Володимир Кузьмін з Аллою Пугачовою
Володимир Кузьмін з Катериною Трофімовою
Володимир Кузьмін зі Світланою Карпухіною
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