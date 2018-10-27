Кохання у Верховній Раді: нардепи відзначилися трьома гучними службовими романами

За чотири роки Верховна Рада України VIII скликання відзначилася трьома службовими романами і 14 весіллями.

Про найгучніші романи між народними обранцями пише "КП" в Україні".

Донець і Дзензерський

Зокрема, серця народних депутатів від "Народного фронту" Тетяни Донець і Дениса Дзензерського з'єдналися багато в чому завдяки сусідству крісел у сесійній залі.

Пара довго не афішувала свої стосунки. Однак в 2016 році в День Святого Валентина парламентарії обвінчалися, а ще через два роки у них народилася донька.

При цьому за інформацією журналістів, стосунки між Донець і Дзензерським зав'язалися ще в 2013 році, в попередньому скликанні.

Кошелева і Макар'ян

Звела робота в парламенті і нардепа від "Радикальної партії" Олену Кошелеву з колегою від "БПП" Давидом Макар'яном.

За словами самої Кошелевої, для неї "важливо побудувати хорошу сім'ю, а не відсвяткувати весілля".

Однак, не виключено, що весілля все-таки не за горами. З огляду на той факт, що Кошелева трохи змінила стиль одягу - почала одягати речі, що прикривають живіт. Журналісти запідозрили, що народний депутат готується стати матір'ю.

Ледовських і Дейдей

14 травня 2018 року народний депутат від "Народного фронту" Євген Дейдей одружився з Дарією Ледовських. Дівчина була депутатом цього скликання лише кілька днів. Після формування уряду Арсенія Яценюка і переходу кількох депутатів на міністерські посади вона пройшла в парламент під номером 73 партійного списку "Народного фронту". Тоді користувачі соціальних мереж обвалили на Ледовських шквал критики: чому 23-річна дівчина стала депутатом. У зв'язку з цим Ледовських відмовилася від мандата.

Однак пізніше в ЗМІ з'явилася версія, що вона відмовилася від роботи в парламенті, тому що була вагітна і хотіла присвятити себе сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний депутат від Радикальної партії Олена Кошелєва може бути вагітною від колеги з "Блоку Петра Порошенко" Давида Макар'яна.